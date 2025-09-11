病院で最期を迎えるのは、淋しい……そんなイメージが塗り替えられるような、終末期病院があった。心も体も安らぐ医療の真髄とは。ホスピスという選択肢「ここでは、時間がゆっくりと流れているように感じます。病院の中にある緩和ケア病棟よりも、リラックスした雰囲気の中で療養できるのです」湘南の海沿いを走る道を北へ折れ、緑豊かな丘を上ってゆくと、木立の中に背の低いモダンな建物が現れる。日本初の「独立型ホスピス」と