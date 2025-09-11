イギリスのチャールズ国王と次男のヘンリー王子が19か月ぶりに面会したと報じられました。BBCによりますと、王室を離脱してアメリカに移住したヘンリー王子は10日、チャールズ国王の公邸であるロンドンのクラレンスハウスを訪れ、国王と面会しました。面会はおよそ50分にわたり、ともにティータイムを過ごしたということです。ヘンリー王子が国王と最後に会ったのは、去年2月、国王ががんの治療を始めた直後で、19か月ぶりの再会と