「N-BOX」専用！ 世界初のサンシェードとは？ホンダアクセスは2025年7月、2代目「N-BOX」専用の「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」を発売しました。このアクセサリーはもともと、現行モデルの3代目N-BOX専用アイテムとして2023年10月に初めて設定され、高い人気を博していているアイテム。「N-BOX」に初搭載された画期的なサンシェードとは【画像】超カッコいい！ これが世界初の「サンシェード」です！（30枚以上）