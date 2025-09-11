学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ラブハラ」はなんの略語？「ラブハラ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、正式名は8文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ラブハラスメント」を略した言葉でした！ラブハラとは、「恋愛や性関係に関す