STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は発売からすぐに話題になったモキュメンタリー・ホラーをピックアップ。あくまでフィクションのはずですが、舞台が私たちにとって馴染みの深い「書店」で、しかも怪異の正体が決して作り話とも断定できないようなリアリティが……。過去の名作の流れも踏まえてようへい氏が熱く語ります！近くの書店にも「●●の書」が置いてあるかも……皆