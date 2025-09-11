航空機がビルに突入する――そんな信じられないことが現実になったのが、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ。NYにあるワールドトレードセンターのノースタワーに8時46分、そして隣のサウスタワーに9時3分、ハイジャックされた航空機が突入した。多くの方が犠牲になり、今もなお、悲しみが癒えない。その事件から、2025年で24年になる。杉山晴美さんの夫の陽一さんは、当時の富士銀行のニューヨーク支店に勤務していた。ニ