2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ。航空機がワールドトレードセンターに突入し、ペンタゴンにも襲い掛かったたこのテロ事件で、日本人24人を含む約3000人が亡くなり、負傷者は6000人以上とされている。このテロ事件で犠牲になった杉山陽一さんの妻・杉山晴美さんは当時3歳と1歳の子供がおり、お腹にも3人目の赤ちゃんがいた。そんな中で捜索活動に出て、現場の話から、陽一さんは一度1階まで避難したけれど、「安全です