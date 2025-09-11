筑波大学で学生生活を謳歌する秋篠宮家の長男・悠仁さまだが、長きにわたる皇室の伝統を受け継ぐ「未来の天皇」として、どのように歩みを進めていくのか。今後はそれこそが、国民の重大関心事となる。【写真】「自転車に乗って颯爽と…」キャンパスライフを謳歌する悠仁さまいよいよ成年皇族としての公務が始まる悠仁さま。19歳の誕生日である9月6日の成年式に向けて、入念に準備を重ねてきたという。宮内庁関係者が言う。「伯父で