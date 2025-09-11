北海道の福島町と羅臼岳で相次いだヒグマの襲撃による死亡事故。凄惨な被害に恐怖心を抱く人が多い中、現地でレンジャーとして日々、ヒグマと向き合う対策プロたちは何を思うのか。ノンフィクションライターの中村計氏が取材した。（文中敬称略）【前後編の前編】【写真】8月14日に事故が発生し、閉鎖された羅臼岳の登山道＊＊＊「これまで知床でクマとの大きな事故が起きなかったことの方が奇跡だったんです」知床でか