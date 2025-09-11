この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。人間関係がしんどくなる理由の1つに「お互いの距離感が違う」というものがありますよね。自分自身はさっぱりと人と付き合いたいけれど、相手は密な人間関係を好むという場合は価値観が異なり過ぎて会うたびに気持ちがしんどくなるかもしれません。はっきりと「価値感が違うみたい」と言いたいのはやまやまですが…？