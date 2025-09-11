「権力の館」にて東京・平河町の砂防会館――と聞いて、ピンと来た人はかなりの政治通と言っていい。昭和10（1935）年に設立された任意団体、全国治水砂防協会が建設し、管理・運営する。設立当初の赤坂溜池から平河町に新築・移転したのは1957年8月。そして築後約60年で老朽化と耐震性の問題から全面建て替えとなり、現在の砂防会館（本館。地下1階、地上7階）が完成したのが平成30（2018）年4月である（現在は一般社団法人）。55