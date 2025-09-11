日本限定スペシャルモデルマクラーレン・オートモーティブが、日本限定スペシャルモデル『マクラーレン750S JC96』を発表した。【画像】イメージは1996年JGTCのF1GTR！『マクラーレン750S JC96』、日本限定61台で登場全11枚これは1996年に全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズ・チャンピオンに輝いたマクラーレンF1 GTRにオマージュを捧げたモデルで、ジョン・ニールセン/デビッド・ブラバム組の61号車にちなみ、61台のみ販売さ