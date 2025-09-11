元ＡＫＢ４８でタレントの吉川七瀬が６日、自身のインスタグラムを更新。野球観戦の様子を報告した。「ＺＯＺＯマリン行ってきた〜一緒に行ってくれる人募集中です。一応ここで始球式したことあります」とつづり、肩にタオルを掛けユニホーム姿でビールを飲む写真を投稿した。この投稿には「毎日いきます」「是非一緒にいきましょう」「応援しつつ乾杯しましょ」「勝っている時のビールは最高です」「一緒に応援に行きたい人