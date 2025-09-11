元乃木坂４６で女優の堀未央奈が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。徳島すだちアンバサダーに就任した様子を報告した。「このたび大好きな徳島すだちアンバサダーに就任しました。そして本日、徳島県で就任式と収穫体験をしてきました！」と書き出し、徳島県公式マスコットキャラクターの「すだちくん」とのツーショットや収穫体験の様子など写真複数枚を投稿した。続けて「徳島の自然が育んだすだちの魅力をたくさんの方