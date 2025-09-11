大人気シリーズ「ラクシアスリープ」から、待望の《キッズワンピース長袖タイプ》が9月10日（水）12:00に新登場！透けにくく、動きやすい膝丈で安心して過ごせる秋冬仕様。価格は\4,380、花柄アイボリーの1色展開です。親子でお揃いコーデが楽しめる「ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈」も同時展開中。肌触りの良さと可愛さを両立した新作で、特別なおうち時間を過ごしてみませんか？ 可愛