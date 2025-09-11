13歳で妊娠、14歳で母となった女性の人生が、SNSで反響を集めている。福井県在住のゆかさん（37） 。2002年、中学2年の時に娘を出産し、家族の協力を得ながらシングルマザーとして育てた。現在、娘は23歳となり、メイド喫茶を一緒に経営するなどビジネスパートナーになった時期も。「周りに何を言われようが、娘のためなら耐えられた」。そう語る思いとは―。【写真】14才で出産…親子の成長記録TikTok名・リアル14才の母（@gigaco