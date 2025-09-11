札幌・中央警察署は2025年9月10日、傷害の疑いでスペイン国籍の男（36）を逮捕しました。男は10日午前4時ごろ、札幌市中央区南5条西4丁目の路上で、札幌市手稲区に住む男性（22）に対し、馬乗りになって顔面を殴打するなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性は顔に軽傷を負いました。目撃者から「男性同士の1対1の殴り合い」と警察に通報があり、事件が発覚。警察によりますと、男は旅行で日本を訪れていて、男