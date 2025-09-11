アメリカのコロラド州の高校で10日、銃撃事件があり、生徒3人が重体となっています。うち1人は容疑者だということです。警察などによりますと、コロラド州デンバー郊外にあるエバーグリーン高校で10日正午頃、銃撃事件がありました。10代の生徒3人が病院に搬送されましたが、いずれも銃撃によるケガをしていて、重体だということです。また、3人のうち1人は容疑者だということです。警察は発生時の状況などを詳しく調べています。