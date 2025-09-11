毎年、MLBではアリゾナ秋季リーグが行われる。各球団の有望株が集まるため「ハイレベルな練習の場」として位置づけられている。ただし、送り込まれる理由は様々だ。シーズン中にケガで長期間離脱していたため実戦不足を解消するために投げる。オフに行われるルール5ドラフトで指名されないよう40人枠入りをさせるかどうか、球団が検討する材料として派遣される。2Aや3Aまで来ている来季のメジャー候補にさらに強豪相手に経験を