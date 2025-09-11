自らを「創造主」と名乗る、占い師の浜田淑恵被告。男性信者2人をそそのかし自殺させたとして、逮捕・起訴されています。その自殺にかかわったとされる共犯者の裁判が行われ、浜田被告の音声が初めて流されました。■浜田被告、男性2人について「あいつら役割終わった」自らを「創造主」や「天使ガブリエル」などと名乗っていた、占い師の浜田淑恵被告（63）。5年前、信者の男性2人をマインドコントロールし、入水自殺するようそそ