◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-1阪神(10日、甲子園球場)3位DeNAは先発の東克樹投手が5回95球を投げ、被安打6、7奪三振、1失点の内容でセ・リーグ単独トップとなる13勝目を挙げました。東投手は初回に不運な形で失点しましたが、2回以降は無失点に抑え、5回1失点と試合をまとめました。打線は4回に筒香嘉智選手の3ランで逆転。その後も得点を重ね、阪神に連勝しました。ヒーローインタビューで東投手は「今日に関して僕は5イニングし