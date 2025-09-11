幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が11日までにX（旧ツイッター）のサブアカウントを更新。体重の変動を明かした。「6月上旬にラストグラビアを撮り終えてからというもの、6kg太って炎上して4kg痩せて、そこから更に6kg太って今トータルで＋8kg」と打ち明けた上で「こんなに変動あるの人生で初めてだ」とつづった。別の投稿では「普通に死ぬほど