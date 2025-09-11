メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は、大気の状態が非常に不安定となり岐阜県恵那市では記録的短時間大雨情報が発表されました。 日本付近に停滞する秋雨前線に向かって、南から湿った空気が流れ込み、東海地方は、大気の状態が非常に不安定となっています。 10日夜から11日未明にかけては、岐阜県の東濃を中心に、非常に発達した雨雲が断続的に流れ込み、あちらこちらで、激しい雷雨になりました。 恵那市飯地町