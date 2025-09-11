欧州連合ロシアに対する制裁を大幅に強化するポーランドとの全面的な連帯を表明 欧州連合はウクライナ戦争を終わらせるためロシアに対する制裁を大幅に強化すると発表した。 ロシアのドローンによるポーランド領空侵犯は攻撃的で無謀な行為だ、意図的な侵犯を最も強い言葉で非難する。我々はポーランドとの全面的な連帯を表明する、ポーランドが東部国境を守るために必要とする支援を提供