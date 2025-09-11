◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は今季４度目でラストとなる大谷の「ボブルヘッドデー」。主役に３試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。昨年も愛犬デコピンの始球式などで大