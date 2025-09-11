タレントの辻希美（38）が、睡眠時間30分で作ったお弁当を披露した。【映像】8月に生まれた第5子次女・夢空ちゃん（複数カット）8月8日に第5子となる次女「夢空ちゃん」を出産した辻。Instagramでは、夫の杉浦太陽（44）や長女の希空さんが夢空ちゃんを抱っこしている様子や、オムツで「1カ月」という文字を作った記念写真など、夢空ちゃんの成長記録を投稿している。睡眠時間30分で作ったお弁当を公開9月10日はストーリーズ