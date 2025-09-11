一連の総会屋事件や大蔵省接待汚職の捜査の渦中、新たに浮上したのが、新井将敬 衆議院議員の証券取引法違反事件だった。東京地検特捜部の取り調べに対し、新井は一貫して容疑を否認。政治生命を懸け、検察権力に真っ向から対峙した。【写真を見る】「多少相場が悪くても....確実に儲けを」日興証券役員が“新井議員からの要求”を自白･･･捜査は最終局面へ国会議員vs東京地検特捜部の“全面対決”の行方は【平成事件史の舞台裏（