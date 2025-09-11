脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。第1〜8話の累計見逃し再生数が2100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：7月17日〜9月9日）するなど今期連ドラトップを独走してきた本作。本日9月11日（木）、同ドラマの最終回が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送を終えた第8話では、原田幸太郎（阿部）が、15年前に妻・ネルラ（松）の元婚約者