「インプラントを考えているけど、手術の痛みや腫れ、合併症が怖い」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか？ しかし、これらのリスクは事前に正しい知識を持つことで回避することができます。そこで、インプラント手術中・手術後の痛みや腫れはどの程度で、どのぐらい続くのか、症状の対処法などを、岐阜駅インプレ歯科の島田先生に詳しく解説してもらいました。 監修歯科医師：島田 健一郎（岐阜駅インプレ歯科