9月11日21時からのテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の最終回放送を前に、阿部サダヲと松たか子からコメントが寄せられた。 参考：【ネタバレ】『しあわせな結婚』松たか子の泣き笑いが切ない“最大の秘密”とは何なのか 本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス