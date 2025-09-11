ビックカメラは9月8日から、スマートウォッチブランド「GARMIN（ガーミン）ブランドスペース」を、ビックカメラ有楽町店（東京都千代田区）1階のスマートウォッチコーナーにて展開している。●Garmin専任スタッフが常駐、使い方や質問に応えるビックカメラ有楽町店の「GARMINブランドスペース」では、「GARMIN」の最新テクノロジーを搭載したスマートウォッチのフラッグシップモデルをはじめ、ライフスタイルや目的に合わせて