●午後ほど大気不安定。急な雨や雷の発生など変わりやすい空模様に注意を●空気中に湿気が多く、梅雨の時期のようなジメジメした暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も大気は不安定で、県の西部から北部を中心に活発な雨雲が湧きあがりました。夜遅くには雨も落ち着き、この時間にかけて県内では概ね小康状態が続いていますが、九州南部から四国付近には秋雨前線によるまとまった雨雲が広がっています。 このあと前線に大きな動