◇プロ野球セ・リーグ 中日6-3ヤクルト(10日、神宮球場)ヤクルトは序盤の失点が響き、中日に敗戦。試合後に高津監督がこの日の敗因を述べました。先発のランバート投手は初回から2つの四球などで満塁のピンチを作ると、2回には岡林勇希選手から先制2ランを打たれるなど4回4失点。打線は金丸夢斗投手の前に村上宗隆選手の2ランのみにとどまると、その後得点するも追いつけずに敗れました。試合後、高津監督は先発のランバート投手に