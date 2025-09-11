◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)大会2日目が10日に行われ、男子シングルスでは戸上隼輔選手、篠塚大登選手が初戦敗退。前日にも松島輝空選手が1回戦で敗れたため、日本男子で試合が残っているのは11日に初戦を迎える張本智和選手ただ1人となっています。パリ五輪シングルス代表の戸上選手(世界ランク17位)は韓国のオ・ジュンソン選手(同20位)と対戦。前週のWTTコンテンダーアルマトイで優勝していて今大会