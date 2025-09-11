◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3広島(10日、東京ドーム)見事な勝ち越しの犠牲フライで勝負を決めた巨人の坂本勇人選手が喜びのコメントをしました。同点で迎えた8回、1アウト満塁のチャンスで代打出場の坂本選手がレフトへの犠牲フライを放つとガッツポーズで喜びを表しました。「ああいう緊迫した場面だったので、まずほっとしたっていう気持ちと、なんとかチームの勝ちに貢献出来て良かったなと思います」と心境を語りました。打席