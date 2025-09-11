石破首相が、自民党総裁選を巡り、自身の「肝いり政策」が後継に引き継がれるかどうかを注視している。地方創生や防災庁の設置などの前進を期待する一方、政治姿勢に距離がある候補者が後任になれば、政権の方針が変更されかねないとみているためだ。首相は１０日、首相官邸で小野寺政調会長ら自民議員から頻発する豪雨被害に関する要請文を受け取り、「政府としてできる限りのことをする。成案を早急に得たい」と意欲を示した