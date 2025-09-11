元AKB48でタレントの板野友美が4日、公式YouTubeチャンネル『友chube【板野友美】』を更新。新居を初公開し、再生回数100万回超えの反響を呼んでいる。板野友美○220平米・3LDKの新居を公開2021年にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、同年、長女を出産した板野。公開された動画では、最近引っ越したという220平米・3LDKの新居を公開。広々とした玄関や大きなシューズクローゼット、「ずっと憧れだった」と