ネスレ日本の「アイソカル高カロリーのやわらかいごはん」高齢や病気などでかむ力やのみ込む力が弱まったりしても食事を楽しむことができる食品が登場している。やわらかいごはんや溶けやすいふりかけ、具材をこしたなめらかなスープがある。（共同通信＝増井杏菜記者）ネスレ日本（神戸市）の「アイソカル高カロリーのやわらかいごはん」シリーズは、100グラムと食べきりサイズながら150キロカロリーを摂取できる。国産米