「ルーエぶらじる」の「Bモーニング」＝2025年8月、広島市中区コーヒーに、パンやサラダが付く喫茶店のモーニングサービス。愛知や岐阜が有名だが、広島市が発祥との説がある。広島市中区にある創業79年の喫茶店「ルーエぶらじる」には1956年撮影の「モーニングサービス」と書かれた看板の写真が残り、記録としては日本最古の可能性がある。サービス開始の背景には、原爆被害からの復興の願いがあった。（共同通信＝井上亜美）