元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。若手時代に経験した“ぼったくり被害”を振り返った。高橋由伸氏○「4年目の60万円事件」高橋尚成氏が「(飲み会などで)修羅場って今までにあります?」と質問すると、槙原寛己氏は「ぼったくりとか」と返しながら、由伸氏のほうへ目をやる。すると、尚成氏も「沖縄もそうだよね?」と確認。これに由伸氏