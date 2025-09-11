全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は静岡県にある、道マニア激推しの道を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】日本で唯一!? 道マニア激推しの“逆転式一方通行”の橋 伊豆高原に眠る巨大な廃ループ橋も【道との遭遇】 時間帯によって一方通行の方向が変わる「大井川水路橋」 「静岡県には、他には無いような橋がある」と