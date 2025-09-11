山口健二（結木滉星）（C）日本テレビ 結木滉星が、桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（10月8日からスタート）に出演。誘拐犯グループの一人、山口健二を演じる。今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示