ビー・エム・ダブリュー株式会社は、正規ディーラーの株式会社モトーレン阪神が運営する「西宮BMW」をリニューアルオープンしたと発表した。 同新店舗は、2025年9月6日から営業を開始し、顧客中心の体験を重視した新コンセプト「リテール・ネクスト」を導入。自然光を活かした開放的なショールームと併設サービス工場により、購入からアフターサー