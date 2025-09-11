【増田俊也 口述クロニクル】【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（42）被写体女性との関係「僕の声に、撮影中でも向こうが“催して”…」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「篠山紀信さんは宮沢りえさんのあのヌードを撮ったり、話題になる作品を多く残してますけど、それに対して典明さんはど