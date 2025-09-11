「ワイルド・スピード」シリーズなどで知られるロック様ことドウェイン・ジョンソン。筋骨隆々のボディが持ち味の彼が激やせしたと、ファンを心配させていたが、役作りのために減量中であることが分かった。【写真】ドウェインの激やせビフォーアフターVarietyによると、ベニー・サフディ監督による主演作『THE SMASHING MACHINE（原題）』をお披露目するため、トロント国際映画祭に参加したドウェインが、トークイベンドで、