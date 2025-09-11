天海祐希が主演する10月16日スタートのドラマ『緊急取調室』第5シーズン（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、天海をはじめとするキントリメンバーが勢ぞろいしたメインビジュアルが解禁された。【写真】天海祐希主演『緊急取調室』ドラマ撮影クランクイン！キントリ・メンバーたちが撮影現場に再集結天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班