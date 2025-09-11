◆セントライト記念追い切り（１０日、栗東トレセン）３日間開催３重賞の追い切りが東西トレセンで行われ、春のＧ１馬が秋の始動戦に向けた動きを披露。菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）の皐月賞馬ミュージアムマイルを山本理貴記者が「見た」で仕上がりに迫った。３か月半の休み明けとなるミュージアムマイル。気になるＧ１馬の仕上がりについて、帰厩当初は緩さが残り