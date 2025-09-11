フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）が最新ショットを公開し、注目を集めている。本田は１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「好きな食べ物はお団子です」と投稿。グレーのパーカーを着て髪飾りをつけた姿で、団子を口に運ぶ様子をアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎるよ」「好きです」「表情も髪型も服もメイクも似合っててめちゃかわいいね」「溶ける」「まつ毛バッチリ