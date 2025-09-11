「車屋の経営者にインタビュー」と題した最新動画で、車屋を経営する経営者さんが登場。43歳にして自ら会社を持ち、車の販売も整備も手がける経営者として、ビジネスのスタート時や貯金、愛車へのこだわりまで率直に語っている。 経営者さんは「最初はもう車1台入るぐらいの車庫で始めたんで、なんかほんと5万、10万ですね」と起業時の資金事情を打ち明けた。現在では「50台は置けるスペース」で事業を展開、