イスラエル軍の空爆で損壊した建物＝10日、カタール・ドーハ（AP＝共同）【ドーハ共同】イスラエルのネタニヤフ首相は10日の声明で、カタール政府などがイスラム組織ハマスをかくまっていると批判し、追放または処罰するよう求めた。「もし実行されなければ、われわれがやる」と警告した。イスラエル軍がハマス幹部を狙いカタールの首都ドーハで実施した空爆には国際社会から非難が相次いでいるが、改めて正当性を強調した。カ